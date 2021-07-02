Аварія сталася на Івано-Франківщині у Яремче. Момент потрапив на камеру одного із мотоциклістів у колоні, які разом рухалися.
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ДТП з мотоциклами і конем
Дорогою H-09 у Яремчі рухалася колона мотоциклістів. Раптом водій одного з мотоциклів вирішив випередити своїх товаришів.
Втім, маневр йому не вдався: він врізався в інший мотоцикл і впав. Транспорт, який на швидкості продовжував летіти тротуаром, збив коня. Тварина від удару зашпорталася і впала.
ДТП із мотоциклістами і конем у Яремче: дивіться відео
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Внаслідок аварії мотоцикліст зламав ногу. Кінь відбувся переляком, підвівся і пішов далі.
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