На Вінниччині трасу засипало лимонами: зіштовхнулися 4 вантажівки, 2 легковики і автобус – відео
Вранці 10 лютого у Вінницькій області сталася масова ДТП за участі 7 авто. Одними з учасників аварії стали міжнародний пасажирський автобус та фура, що перевозила фрукти.
Джерело:Поліція Вінницької області
ДТП сталася вранці, близько 8 години, поблизу села Лукашівка Літинського району на Вінничччині. Це міжнародна траса державного значення М12.
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У дорожньо-транспортну пригоду потрапили:
- пасажирський автобус міжнародного сполучення,
- чотири вантажівки,
- два легковики.
З однієї з вантажівок, які потрапили в аварію, висипалися кілограми лимонів.
Дорогу вкрили лимони / Скриншот з відео
Через що сталося таке масове зіткнення, інформації наразі немає. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Де розташована Лукашівка: дивіться карту
ДТП на Вінниччині за участі 4 вантажівок, автобуса і 2 легковиків: відео з місця події
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