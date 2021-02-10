Вранці 10 лютого у Вінницькій області сталася масова ДТП за участі 7 авто. Одними з учасників аварії стали міжнародний пасажирський автобус та фура, що перевозила фрукти.

ДТП сталася вранці, близько 8 години, поблизу села Лукашівка Літинського району на Вінничччині. Це міжнародна траса державного значення М12.

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У дорожньо-транспортну пригоду потрапили:

пасажирський автобус міжнародного сполучення,

чотири вантажівки,

два легковики.

З однієї з вантажівок, які потрапили в аварію, висипалися кілограми лимонів.



Дорогу вкрили лимони / Скриншот з відео

Через що сталося таке масове зіткнення, інформації наразі немає. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Де розташована Лукашівка: дивіться карту

ДТП на Вінниччині за участі 4 вантажівок, автобуса і 2 легковиків: відео з місця події