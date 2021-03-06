На трасі Харків – Сімферополь зіткнулися вантажівки: є загиблий – фото

6 березня 2021 , 10:50
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Джерело:

ДСНС

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП. Поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району зіткнулися 2 вантажівки. Є загиблий та постраждалі.

Повідомлення про аварію надійшло до рятувальників о 5:52 у суботу, 6 березня. ДТП сталася на трасі "Харків – Сімферополь".

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Подробиці про смертельну ДТП

  • Зіштовхнулися вантажівки Volvo FL7 та "ГАЗель".
  • Через аварію 3 людей затиснуло у салоні "ГАЗелі".
  • Постраждали 2 чоловіків – 1998 та 1999 року народження.
  • 65-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

На місці аварії працювали 6 рятувальників 2 одиниці спецтехніки. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі обставини ДТП.


ДТП на трасі Харків – Сімферополь 6 березня / Фото ДСНС

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