На трасі Харків – Сімферополь зіткнулися вантажівки: є загиблий – фото

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП. Поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району зіткнулися 2 вантажівки. Є загиблий та постраждалі.
Повідомлення про аварію надійшло до рятувальників о 5:52 у суботу, 6 березня. ДТП сталася на трасі "Харків – Сімферополь".
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Подробиці про смертельну ДТП
- Зіштовхнулися вантажівки Volvo FL7 та "ГАЗель".
- Через аварію 3 людей затиснуло у салоні "ГАЗелі".
- Постраждали 2 чоловіків – 1998 та 1999 року народження.
- 65-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
На місці аварії працювали 6 рятувальників 2 одиниці спецтехніки. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі обставини ДТП.
ДТП на трасі Харків – Сімферополь 6 березня / Фото ДСНС
Інші аварії на Дніпропетровщині
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