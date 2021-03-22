На місці смертельної ДТП з українцями у Польщі встановлять знак про небезпеку

У Польщі на місці, де сталася смертельна ДТП з українськими пасажирами, встановлять попереджувальний знак про аварійно-небезпечну ділянку. За даними місцевої влади, стан автомагістралі та дорожніх знаків там не викликає застережень.

Воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт повідомила, що після другої поспіль ДТП з українськими автобусами на автомагістралі варто звернути увагу на її безпеку. Вона зазначила, що служби, які відповідають за стан цієї ділянки, вже провели там перевірку.

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Зокрема, Ленярт проконсультувалася з цього приводу з міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком та керівництвом GDDKiA.

Після першої катастрофи з автобусом 2 тижні тому, GDDKiA разом з поліцією провела перевірку в цьому місці. Вони визначили, що правильність дорожніх позначень не викликає жодних сумнівів,

– заявила Ленярт.

Коли встановлять дорожній знак

У ніч на 6 березня 2021 року поблизу польського міста Кошице у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань – Херсон. Тоді в салоні перебували 57 українців. Внаслідок аварії 5 з них померли.

Представник GDDKiA Маріуш Блискал повідомив, що після першої аварії, яка сталася 6 березня, пошкоджені елементи інфраструктури вже повністю відновили. Однак попереджувальний знак на цій ділянці встановлять вже найближчим часом.

"Цього тижня підготують проєкт організації руху й упродовж тижня цей знак встановлять", – зазначив Блискал.

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