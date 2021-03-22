На місці смертельної ДТП з українцями у Польщі встановлять знак про небезпеку
У Польщі на місці, де сталася смертельна ДТП з українськими пасажирами, встановлять попереджувальний знак про аварійно-небезпечну ділянку. За даними місцевої влади, стан автомагістралі та дорожніх знаків там не викликає застережень.
Джерело:Укрінформ
Воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт повідомила, що після другої поспіль ДТП з українськими автобусами на автомагістралі варто звернути увагу на її безпеку. Вона зазначила, що служби, які відповідають за стан цієї ділянки, вже провели там перевірку.
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Зокрема, Ленярт проконсультувалася з цього приводу з міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком та керівництвом GDDKiA.
Після першої катастрофи з автобусом 2 тижні тому, GDDKiA разом з поліцією провела перевірку в цьому місці. Вони визначили, що правильність дорожніх позначень не викликає жодних сумнівів,
– заявила Ленярт.
Коли встановлять дорожній знак
Представник GDDKiA Маріуш Блискал повідомив, що після першої аварії, яка сталася 6 березня, пошкоджені елементи інфраструктури вже повністю відновили. Однак попереджувальний знак на цій ділянці встановлять вже найближчим часом.
"Цього тижня підготують проєкт організації руху й упродовж тижня цей знак встановлять", – зазначив Блискал.
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ДТП з українцями у Польщі: що відомо
- У Польщі 22 березня 2021 року автобус з українськими пасажирами потрапив у ДТП. В автобусі було лише 10 осіб. Внаслідок аварії 1 людина загинула, 5 – у лікарні.
- Правоохоронці повідомили, що водій транспорту був тверезим. Його напарник загинув.
- Відомо, що кермувальники автобуса виявилися батьком та сином.
- Варто зауважити, що інцидент трапився неподалік місця, де 6 березня розбився український автобус Познань – Херсон.
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