Автобусом керували батько і син: ЗМІ оприлюднили нові подробиці про ДТП у Польщі

Український рейсовий автобус потрапив в аварію в Польщі. В результаті ДТП один чоловік загинув. У салоні перебували лише 10 осіб, двоє з яких водії.

Кермувальники автобуса виявилися ріднею: батьком та син. Перший із них від отриманих травм загинув на місці.

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Як стверджує поліція, син, якому 22 роки, був тверезий. Він вижив, хоча передня частина автобуса була сильно деформована від зіткнення з огорожею.

Натомість на місті трагедій загинув другий водій – його батько.

Що відомо про постраждалих

В аварії постраждали п'ятеро осіб. Усі вони у лікарнях.

74-річна жінка – у вкрай тяжкому стані. Її планують перевезти з Перемишля до Жешува, аби зробити операцію.

У 55-річної жінки – поламані кінцівки.

У 22-річного водія автобуса, який перебував за кермом, забій голови.

За словами консула України в Любліні Василя Павлюка, інформацію щодо стану ще 2 постраждалих уточнюють. Поки невідомо, з яких вони міст України.

Щодо тих, хто не постраждав в аварії – чотирьох пасажирів – наразі вирішують питання із їх перевезенням. Вони з Чернівецької та Івано-Франківської областей, пише "Молодий Буковинець".

Двоє з Чернівців, двоє з Франківська – це чотири особи, яких ми відправляємо в Україну. Вони трохи побиті, але їхньому життю нічого не загрожує,

– сказав Павлюк.



Водій-батько загинув на місці / Фото Укртрансбезпеки

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