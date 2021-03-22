Автобусом керували батько і син: ЗМІ оприлюднили нові подробиці про ДТП у Польщі
Український рейсовий автобус потрапив в аварію в Польщі. В результаті ДТП один чоловік загинув. У салоні перебували лише 10 осіб, двоє з яких водії.
Джерело:ТСН
Кермувальники автобуса виявилися ріднею: батьком та син. Перший із них від отриманих травм загинув на місці.
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Як стверджує поліція, син, якому 22 роки, був тверезий. Він вижив, хоча передня частина автобуса була сильно деформована від зіткнення з огорожею.
Натомість на місті трагедій загинув другий водій – його батько.
Що відомо про постраждалих
В аварії постраждали п'ятеро осіб. Усі вони у лікарнях.
- 74-річна жінка – у вкрай тяжкому стані. Її планують перевезти з Перемишля до Жешува, аби зробити операцію.
- У 55-річної жінки – поламані кінцівки.
- У 22-річного водія автобуса, який перебував за кермом, забій голови.
За словами консула України в Любліні Василя Павлюка, інформацію щодо стану ще 2 постраждалих уточнюють. Поки невідомо, з яких вони міст України.
Щодо тих, хто не постраждав в аварії – чотирьох пасажирів – наразі вирішують питання із їх перевезенням. Вони з Чернівецької та Івано-Франківської областей, пише "Молодий Буковинець".
Двоє з Чернівців, двоє з Франківська – це чотири особи, яких ми відправляємо в Україну. Вони трохи побиті, але їхньому життю нічого не загрожує,
– сказав Павлюк.
Водій-батько загинув на місці / Фото Укртрансбезпеки
Смертельна ДТП у Польщі: головне
- Вночі 22 березня автобус Вроцлав – Чернівці потрапив в аварію.
- Він влетів у відбійник, перевернувся та впав у кювет.
- В автобусі було лише 10 людей: 2 водії і 8 пасажирів. Усі – українці.
- Водій транспортного засобу був тверезим. А ось його напарник загинув.
- На початку березня майже на тому ж місці сталася інша аварія з українцями. Тоді загинули 5 людей, а понад 20 потрапили у лікарню.
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