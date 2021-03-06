Рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП неподалік польського міста Кашице. Загинули 6 українців, 35 постраждали.

Українські консули вже виїхали на місце трагедії. Вони взаємодіють з місцевою владою та медиками, аби надати допомогу українцям.

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Що відомо про аварію

Спочатку у МЗС повідомляли про 6 жертв та 15 постраждалих. Як повідомив згодом 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко, постраждали 35 українців. Ще 15 пасажирів не потребують медичної допомоги.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Як пишуть Nowiny24, трагедія сталася за кілька хвилин до півночі, в ніч на 6 березня. Автобус, що їхав у напрямку Перемишля, наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.

За даними видання, 6 людей перебувають у важкому стані. Пасажирів, яким не знадобилася медична допомога, доставили до шкільного гуртожитку у Ярославі.

Смертельна аварія з українцями у Польщі/ Фото Nowiny24

ДТП з українцями в Польщі