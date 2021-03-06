Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 6 українців загинули – фото
Рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП неподалік польського міста Кашице. Загинули 6 українців, 35 постраждали.
Джерело:24 канал
Українські консули вже виїхали на місце трагедії. Вони взаємодіють з місцевою владою та медиками, аби надати допомогу українцям.
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Що відомо про аварію
Спочатку у МЗС повідомляли про 6 жертв та 15 постраждалих. Як повідомив згодом 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко, постраждали 35 українців. Ще 15 пасажирів не потребують медичної допомоги.
За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.
Як пишуть Nowiny24, трагедія сталася за кілька хвилин до півночі, в ніч на 6 березня. Автобус, що їхав у напрямку Перемишля, наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.
За даними видання, 6 людей перебувають у важкому стані. Пасажирів, яким не знадобилася медична допомога, доставили до шкільного гуртожитку у Ярославі.
Смертельна аварія з українцями у Польщі/ Фото Nowiny24
ДТП з українцями в Польщі
- Інша моторошна аварія сталася вночі 27 лютого у Любліні. Volkswagen Passat влетів у дорожній знак, а після цього – у дерево. Загинули 2 українців, водій та пасажир.
- 12 лютого через негоду мікроавтобус Volkswagen неподалік Груйца потрапив у ДТП. Пасажирами були 8 українців, 5 з них госпіталізували з незначними травмами.
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