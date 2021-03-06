Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: попередня причина

Джерело:24 канал
Поблизу польського міста Кашице сталася смертельна ДТП. Перекинувся рейсовий автобус, який віз пасажирів в Україну. Загинули 6 людей.
Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням. Про це у коментарі 24 каналу повідомив Олег Ніколенко, речник МЗС.
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Зауважимо, що автобус Познань – Херсон їхав у напрямку Перемишля, до кордону з Україною. Він наїхав на енергоємний бар'єр, перекинувся та впав у кювет.Президент Зеленський вже висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих. Він наголосив, що Україна робить все можливе, аби надати допомогу.