Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: попередня причина
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Поблизу польського міста Кашице сталася смертельна ДТП. Перекинувся рейсовий автобус, який віз пасажирів в Україну. Загинули 6 людей.
Джерело:24 канал
Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням. Про це у коментарі 24 каналу повідомив Олег Ніколенко, речник МЗС.
Зверніть увагу Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 6 українців загинули – фото
Зауважимо, що автобус Познань – Херсон їхав у напрямку Перемишля, до кордону з Україною. Він наїхав на енергоємний бар'єр, перекинувся та впав у кювет.
Інші подробиці про аварію
- Загалом в автобусі їхали 57 пасажирів. Всі вони – українці. На жаль, 6 людей загинули.
- У лікарні перебувають понад 30 пасажирів, 8 з них наразі перебувають у важкому стані.
- Пасажирів, які не потребують допомоги медиків, поселили в гуртожитку в Ярославі.
- Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. На місце трагедії прибули українські консули.
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