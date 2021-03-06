Поблизу польського міста Кашице сталася смертельна ДТП. Перекинувся рейсовий автобус, який віз пасажирів в Україну. Загинули 6 людей.

Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням. Про це у коментарі 24 каналу повідомив Олег Ніколенко, речник МЗС.

Зверніть увагу Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 6 українців загинули – фото

Зауважимо, що автобус Познань – Херсон їхав у напрямку Перемишля, до кордону з Україною. Він наїхав на енергоємний бар'єр, перекинувся та впав у кювет.

Президент Зеленський вже висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих. Він наголосив, що Україна робить все можливе, аби надати допомогу.

Інші подробиці про аварію

Загалом в автобусі їхали 57 пасажирів. Всі вони – українці. На жаль, 6 людей загинули.

У лікарні перебувають понад 30 пасажирів, 8 з них наразі перебувають у важкому стані.

Пасажирів, які не потребують допомоги медиків, поселили в гуртожитку в Ярославі.

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. На місце трагедії прибули українські консули.

Зверніть увагу! Напередодні сталася інша смертельна ДТП з українцями в Польщі – у Любліні. Авто влетіло у дерево та зігнулося навпіл. 2 українців загинули на місці.