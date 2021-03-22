Поламані кінцівки і забій голови: який стан потерпілих в ДТП у Польщі

Внаслідок моторошної автокатастрофи з українцями біля польського Кашице щонайменше 1 людина – у тяжкому стані. Пасажири та водій автобуса отримують необхідну медичну допомогу.

Усіх постраждалих обстежують у лікарні у Перемишлі. Подробиці щодо їхнього стану здоров'я повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

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3 постраждалих – у лікарні Перемишля

74-річна жінка – у вкрай тяжкому стані. Її планують перевезти з Перемишля до Жешува, аби зробити операцію.

У 55-річної жінки – поламані кінцівки.

У 22-річного водій автобуса, який перебував за кермом, забій голови.

За словами Павлюка, інформація щодо стану ще 2 постраждалих уточнюється. Вони – у лікарнях міста Пшеворськ та Любачув.

Дипломат запевнив, що почесний консул України у Перемишлі Александер Бачик забезпечив постраждалих предметами першої необхідності.

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