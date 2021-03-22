Поламані кінцівки і забій голови: який стан потерпілих в ДТП у Польщі
Внаслідок моторошної автокатастрофи з українцями біля польського Кашице щонайменше 1 людина – у тяжкому стані. Пасажири та водій автобуса отримують необхідну медичну допомогу.
Джерело:Укрінформ
Усіх постраждалих обстежують у лікарні у Перемишлі. Подробиці щодо їхнього стану здоров'я повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.
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3 постраждалих – у лікарні Перемишля
- 74-річна жінка – у вкрай тяжкому стані. Її планують перевезти з Перемишля до Жешува, аби зробити операцію.
- У 55-річної жінки – поламані кінцівки.
- У 22-річного водій автобуса, який перебував за кермом, забій голови.
За словами Павлюка, інформація щодо стану ще 2 постраждалих уточнюється. Вони – у лікарнях міста Пшеворськ та Любачув.
Дипломат запевнив, що почесний консул України у Перемишлі Александер Бачик забезпечив постраждалих предметами першої необхідності.
Кадри з місця автокатастрофи: дивіться відео
Що ще відомо про ДТП біля Кашице
- Вночі 22 березня пасажирський автобус Вроцлав – Чернівці влетів у відбійник, перевернувся та впав у кювет.
- За даними правоохоронців, водій транспортного засобу був тверезим. Його напарник, 23-річний чоловік, загинув.
- На початку березня майже на тому ж місці сталася ще одна аварія з українцями. Тоді загинули 5 людей, багато потрапили у лікарню.
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