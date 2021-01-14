У Києві на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе ввечері 13 січня сталася масштабна аварія. За попередніми даними, розбиті 4 автомобілі, серед яких і авто патрульних. Також є постраждала – жінка-поліцейська.

Масштабна аварія сталася увечері 13 січня в Києві на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе. Подробиці розповіли на сторінці dtp.kiev.ua у фейсбуці. Зверніть увагу На трасі Київ – Одеса легковик лоб у лоб влетів у вантажівку: фото Що відомо про аварію на Харківському шосе 13 січня За попередніми даними, дорожньо-транспортну пригоду спричинив водій позашляховика, який перебував у нетверезому стані. У чоловіка начебто виявили 2.47 проміле алкоголю в крові. Саме цей водій, ймовірно, протаранив одразу декілька (щонайменше 4) автівок, які просто стояли на світлофорі. Серед постраждалих автомобілів є й машина поліцій. У соцмережах також пишуть, що в аварії постраждала поліцейська, її госпіталізували – на щастя, без травм, які б загрожували життю. Аварія у Києві на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе: фото dtp.kiev.ua Читайте також Знайшли один одного: на зимовій трасі лоб у лоб зіштовхнулись 2 Renault – фото автотрощі