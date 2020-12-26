На трасі Одеси – Київ (Одеська траса) сталося зіткнення легковика Ford і вантажівки. У результаті іномарка розлетілася на частини. Інцидент трапився вдень 26 грудня.

Що відомо про ДТП на Одеській трасі

Наразі лише кадри з місця інциденту публікують телеграм-канали. За їхньою інформацією, на жаль, є імовірність потерпілих і навіть жертв. Про це повідомляє 24 канал.

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Про місце зіткнення також особливих деталей немає – лише є інформація, що це 50 кілометр траси Одеса – Київ. Водночас водіїв просять бути обачними. Наразі поліція інформацію про ДТП не коментує.

Зауважимо! Журналісти 24 каналу намагаються зясувати та уточнити вищевикладену інформацію. Як тільки нам щось буде відомим – ми обовязково Вас повідомимо.

Дивіться відео з місця моторошної ДТП на Одеській трасі