Жахлива ДТП під Одесою: легковий розірвало навпіл – відео
На трасі Одеси – Київ (Одеська траса) сталося зіткнення легковика Ford і вантажівки. У результаті іномарка розлетілася на частини. Інцидент трапився вдень 26 грудня.
Що відомо про ДТП на Одеській трасі
Наразі лише кадри з місця інциденту публікують телеграм-канали. За їхньою інформацією, на жаль, є імовірність потерпілих і навіть жертв. Про це повідомляє 24 канал.
Легковий розлетівся навпіл після зіткнення з вантажівкою під Одесою: дивіться відео
Про місце зіткнення також особливих деталей немає – лише є інформація, що це 50 кілометр траси Одеса – Київ. Водночас водіїв просять бути обачними. Наразі поліція інформацію про ДТП не коментує.
Дивіться відео з місця моторошної ДТП на Одеській трасі
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