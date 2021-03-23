ДТП з українцями в Польщі: водію автобуса загрожує до 5 років тюрми

Джерело:Укрінформ
Окружна прокуратура Перемишля планує висунути водієві українського автобуса, який у ніч на 22 березня потрапив в аварію, звинувачення у ненавмисному доведенні до ДТП. Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення.
Про це в коментарі виданню повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.
Читайте також Частина українців, що постраждали в ДТП в Польщі, повернулись додому, – генконсул
Прокуратура планує висунути водію звинувачення за статтею 173, параграф 2 – ненавмисне спричинення катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров'ю людей,
– зазначив Павлюк.
За його словами, такий злочин карається ув'язненням до 5 років.
Генконсул додав, що 22-річний водій автобуса, який скоїв ДТП, наразі перебуває у лікарні у Перемишлі. Як з'ясувалося, другий водій автобуса, який загинув, є його вітчимом.
Український автобус потрапив у ДТП в Польщі: дивіться відео