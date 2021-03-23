ДТП з українцями в Польщі: водію автобуса загрожує до 5 років тюрми

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Джерело:

Укрінформ

Окружна прокуратура Перемишля планує висунути водієві українського автобуса, який у ніч на 22 березня потрапив в аварію, звинувачення у ненавмисному доведенні до ДТП. Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це в коментарі виданню повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

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Що загрожує водієві українського автобуса

Прокуратура планує висунути водію звинувачення за статтею 173, параграф 2 – ненавмисне спричинення катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров'ю людей,
– зазначив Павлюк.

За його словами, такий злочин карається ув'язненням до 5 років.

Генконсул додав, що 22-річний водій автобуса, який скоїв ДТП, наразі перебуває у лікарні у Перемишлі. Як з'ясувалося, другий водій автобуса, який загинув, є його вітчимом.

В якому стані потерпілі

  • Павлюк розповів, що одну із постраждалих, яка після аварії була в лікарні міста Пшеворськ, 23 березня вже виписують.
  • Іншу українку, яка перебуває у лікарні Любачува, теж днями планують виписати.
  • Стан 55-річної жінки, яка перебуває в лікарні Перемишля, покращується. Однак наразі вона ще залишатиметься у клініці.
  • Водночас 74-річній жінці, яка найбільше постраждала в аварії, зробили операцію, але заплановані ще кілька втручань. Її найближчим часом мають перевезти з Перемишля до Жешува.

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