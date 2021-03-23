ДТП з українцями в Польщі: водію автобуса загрожує до 5 років тюрми
Окружна прокуратура Перемишля планує висунути водієві українського автобуса, який у ніч на 22 березня потрапив в аварію, звинувачення у ненавмисному доведенні до ДТП. Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення.
Джерело:Укрінформ
Про це в коментарі виданню повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.
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Що загрожує водієві українського автобуса
Прокуратура планує висунути водію звинувачення за статтею 173, параграф 2 – ненавмисне спричинення катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров'ю людей,
– зазначив Павлюк.
За його словами, такий злочин карається ув'язненням до 5 років.
Генконсул додав, що 22-річний водій автобуса, який скоїв ДТП, наразі перебуває у лікарні у Перемишлі. Як з'ясувалося, другий водій автобуса, який загинув, є його вітчимом.
В якому стані потерпілі
- Павлюк розповів, що одну із постраждалих, яка після аварії була в лікарні міста Пшеворськ, 23 березня вже виписують.
- Іншу українку, яка перебуває у лікарні Любачува, теж днями планують виписати.
- Стан 55-річної жінки, яка перебуває в лікарні Перемишля, покращується. Однак наразі вона ще залишатиметься у клініці.
- Водночас 74-річній жінці, яка найбільше постраждала в аварії, зробили операцію, але заплановані ще кілька втручань. Її найближчим часом мають перевезти з Перемишля до Жешува.
ДТП з українцями у Польщі: основне
- У Польщі 22 березня 2021 року автобус з українцями потрапив у ДТП. У ньому перебували 10 людей – 8 пасажирів та 2 водії.
- Внаслідок аварії 1 людина загинула (водій, який не був за кермом на момент ДТП), 5 опинилися у лікарні.
- Правоохоронці повідомили, що водій транспорту був тверезим.
- Інцидент стався поблизу місця, де 6 березня розбився український автобус Познань – Херсон.
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