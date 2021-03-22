Компанія "МодульТранс", автобус якої потрапив в аварію у Польщі у ніч на 22 березня, прокоментувала трагічний інцидент. Наразі керівники фірми перебувають на місці ДТП.

Як зазначають у компанії, всі пасажири автобуса перебувають у задовільному стані і їх доставлять додому.

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Головне нам зараз перевезти людей, які потрапили в аварію. Керівники повернуться в Україну лише після того, як всіх пасажирів доправлять додому,

– кажуть у "МодульТранс".

Нагадаємо, раніше Укрінформ з посиланням на слова генерального консула України в Любліні Василя Павлюка повідомив, що серед пасажирів рейсового автобуса маршруту Вроцлав – Чернівці були 2 прикарпатців та 2 буковинців. Вони отримали забої та незначні подряпини.

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