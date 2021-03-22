Фірма-перевізник прокоментувала ДТП з українцями в Польщі
Компанія "МодульТранс", автобус якої потрапив в аварію у Польщі у ніч на 22 березня, прокоментувала трагічний інцидент. Наразі керівники фірми перебувають на місці ДТП.
Джерело:"Суспільне"
Як зазначають у компанії, всі пасажири автобуса перебувають у задовільному стані і їх доставлять додому.
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Що каже про ДТП у Польщі перевізник
Головне нам зараз перевезти людей, які потрапили в аварію. Керівники повернуться в Україну лише після того, як всіх пасажирів доправлять додому,
– кажуть у "МодульТранс".
Нагадаємо, раніше Укрінформ з посиланням на слова генерального консула України в Любліні Василя Павлюка повідомив, що серед пасажирів рейсового автобуса маршруту Вроцлав – Чернівці були 2 прикарпатців та 2 буковинців. Вони отримали забої та незначні подряпини.
ДТП з українцями у Польщі: основне
- У Польщі 22 березня 2021 року автобус з українськими пасажирами потрапив у ДТП. У ньому перебували 10 людей – 8 пасажирів та 2 водії.
- Внаслідок аварії 1 людина загинула (водій, який не був за кермом на момент ДТП), 5 – у лікарні. Одна з потерпілих перебуває у дуже важкому стані.
- Правоохоронці повідомили, що водій транспорту був тверезим.
- Згодом стало відомо, що кермувальники автобуса виявилися батьком та сином.
- Інцидент трапився неподалік місця, де 6 березня розбився український автобус Познань – Херсон.
Український автобус потрапив у ДТП в Польщі: дивіться відео
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