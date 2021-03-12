Смертельна ДТП у Польщі: 18 українців все ще перебувають у лікарнях

Станом на 12 березня у лікарнях Польщі досі перебувають 18 українців, які постраждали у смертельній ДТП. 6 березня рейсовий автобус Херсон-Познань перекинувся біля Кошице.

Двоє з потерпілих залишаються у важкому стані. Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

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Він розповів, що від 11 березня з лікарень було виписано 3 осіб.

Відтак у лікарнях воєводства перебувають ще 18 громадян України, які постраждали в автокатастрофі. Стан двох із них залишається дуже тяжким,

– відзначив дипломат.

І додав, 6 українців планують виписати з лікарень 15 березня. Однак частина пацієнтів все ще не в "оптимальному" фізичному стані, тому їх можуть транспортувати в Україну каретами швидкої допомоги.

Коли тіла українців привезуть в Україну

За словами Василя Павлюка, наразі завершується оформлення всіх необхідних документів на вивезення тіл. Тож у п'ятницю, 12 березня, 5 померлих відправлять в Україну двома катафалками.

Він зазначив, спочатку тіла загиблих доправлять у морг у Хмельницькому. Звідти їх вже повезуть до місць поховання в різні області.

померлими є жінки 60, 53 і 32 років і чоловіки 52 та 28 років. Вони є мешканцями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

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