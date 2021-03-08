Автокатастрофа в Польщі: жінка, яку вважали мертвою, вижила, але у важкому стані

Після жахливої смертельної ДТП у Польщі у лікарнях Підкарпатського воєводства залишаються 25 постраждалих. Серед них двоє у важкому стані.
Зокрема у тяжкому стані залишається жінка, яку помилково одразу після ДТП вважали загиблою. Про це розповів речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельнічук.
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Постраждалі в аварії автобуса "Познань – Херсон"
- Станом на понеділок, 8 березня, у лікарнях залишаються 25 людей. У них травми різного ступеню.
- Двоє осіб залишаються у вкрай тяжкому стані. Одна з них – жінка, яку помилково вважали померлою.
- Ввечері 6 березня перша група із 24 особи вирушили в Україну. Ще двоє повернулися до Польщі.
У наших лікарнях перебуває 25 осіб, які постраждали в цій аварії. Лікарі оцінюють стан лише двох постраждалих як тяжкий,
– заявив Мельничук.
ДТП у Польщі: головне
- Близько півночі 6 березня рейсовий автобус "Познань – Херсон" потрапив у ДТП біля містечка Кашице.
- У салоні перебували 57 людей: 55 пасажирів і два водії. Усі вони – українці.
- В аварії загинули 5 осіб. Після удару – 2 людей, ще 3 – під час рятувальної операції.
- Щоб визволити постраждалих, довелося розрізати автобус.
- Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням на невідповідній швидкості.
- Автобус наїхав на бар'єр та злетів у кювет.