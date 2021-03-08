Після жахливої смертельної ДТП у Польщі у лікарнях Підкарпатського воєводства залишаються 25 постраждалих. Серед них двоє у важкому стані.

Зокрема у тяжкому стані залишається жінка, яку помилково одразу після ДТП вважали загиблою. Про це розповів речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельнічук.

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Станом на понеділок, 8 березня, у лікарнях залишаються 25 людей. У них травми різного ступеню.

Двоє осіб залишаються у вкрай тяжкому стані. Одна з них – жінка, яку помилково вважали померлою.

Ввечері 6 березня перша група із 24 особи вирушили в Україну. Ще двоє повернулися до Польщі.

У наших лікарнях перебуває 25 осіб, які постраждали в цій аварії. Лікарі оцінюють стан лише двох постраждалих як тяжкий,

– заявив Мельничук.

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