ДТП біля Кащице у Польщі: коли тіла загиблих відправлять в Україну

Біля міста Кашице у Польщі перекинувся рейсовий автобус Познань – Херсон. На жаль, 2 жінки та 3 чоловіків загинули на місці. Їхні тіла наразі намагаються ідентифікувати.

Як тільки консули отримають попередні дані, зв'яжуться з родичами загиблих і потерпілих. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

Деталі Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 6 українців загинули – фото

За його словами, 16 пасажирів, які отримали незначні травми, перебувають у шкільному гуртожитку в Ярославі. 2 водіїв надають свідчення польським правоохоронцям.

За попередніми даними, один з водіїв не впорався з кермуванням. Автобус на швидкості зненацька влетів в бар'єр, після чого впав з віадука у рів та перекинувся.

. Спочатку з'явилися повідомлення про 6 жертв. Проте, як повідомив Укрінформуречник воєводи Підкарпатського воєводства, інформація про шосту смерть не підтвердилася.

На трагедію вже відреагували Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Український та польський президенти висловили співчуття родинам загиблих та потерпілих.

Багато постраждалих: що відомо про їхній стан

Внаслідок ДТП біля польського Кашице постраждали щонайменше 35 українців. Вони – у лікарні.

Відомо, що 5 пасажирів перебувають у важкому стані, лікарі наразі не дають жодних прогнозів.

Ще 16 українців, яким не знадобилася госпіталізація, перебувають у шкільному гуртожитку в Ярославі.

"Лікарі кажуть, що є люди у дуже тяжкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну", – повідомив Павлюк.

За його словами, перевізник уже надав автобуси, якими пасажири без серйозних травм можуть повернутися в Україну. Один з них незабаром забере 18 людей з Ярослава.

Інший автобус привезе на батьківщину українців, які отримав легкі травми. Вони вже не потребують нагляду лікарів, тож найближчим часом зможуть повернутися додому.

Крім цього, додав генеральний консул України в Любліні водій автобуса не перевищував швидкість. Це – попередня інформація, яку надали правоохоронці.