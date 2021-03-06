ДТП біля Кащице у Польщі: коли тіла загиблих відправлять в Україну
Біля міста Кашице у Польщі перекинувся рейсовий автобус Познань – Херсон. На жаль, 2 жінки та 3 чоловіків загинули на місці. Їхні тіла наразі намагаються ідентифікувати.
Джерело:"Радіо Свобода"
Як тільки консули отримають попередні дані, зв'яжуться з родичами загиблих і потерпілих. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.
Деталі Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 6 українців загинули – фото
За його словами, 16 пасажирів, які отримали незначні травми, перебувають у шкільному гуртожитку в Ярославі. 2 водіїв надають свідчення польським правоохоронцям.
За попередніми даними, один з водіїв не впорався з кермуванням. Автобус на швидкості зненацька влетів в бар'єр, після чого впав з віадука у рів та перекинувся.
На трагедію вже відреагували Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Український та польський президенти висловили співчуття родинам загиблих та потерпілих.
Багато постраждалих: що відомо про їхній стан
- Внаслідок ДТП біля польського Кашице постраждали щонайменше 35 українців. Вони – у лікарні.
- Відомо, що 5 пасажирів перебувають у важкому стані, лікарі наразі не дають жодних прогнозів.
- Ще 16 українців, яким не знадобилася госпіталізація, перебувають у шкільному гуртожитку в Ярославі.
"Лікарі кажуть, що є люди у дуже тяжкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну", – повідомив Павлюк.
За його словами, перевізник уже надав автобуси, якими пасажири без серйозних травм можуть повернутися в Україну. Один з них незабаром забере 18 людей з Ярослава.
Інший автобус привезе на батьківщину українців, які отримав легкі травми. Вони вже не потребують нагляду лікарів, тож найближчим часом зможуть повернутися додому.
Крім цього, додав генеральний консул України в Любліні водій автобуса не перевищував швидкість. Це – попередня інформація, яку надали правоохоронці.
Поділитися новиною