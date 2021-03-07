Смертельна ДТП у Польщі: люди в інтернеті скаржаться на перевізника

У жахливій автотрощі, що сталася 6 березня у Польщі, винен нібито сам перевізник. Таку думку поділяють користувачі мережі, які звернули увагу, що неякісні та небезпечні поїздки з цим перевізником трапляються давно.

Люди обурюються, що компетентність водія і цілісність автобусів і раніше викликали питання у пасажирів. Особливою проблемою була організація занадто довгих переїздів з "сюрпризами".

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Люди звинувачують перевізника у ДТП

Перевізник "обдурює своїх клієнтів".

Незадоволені пасажири поскаржилися, що оператори нібито йдуть на брехню, щоб не втратити клієнта.

Такої поїздки нікому не побажаю. За день до відправки передзвонив диспетчер і сказав, що в Луцьк автобус не приїде, беріть білет і їдьте до Дубна і там вже вас заберуть, а вартість дороги вам перевізник поверне. Добре, так і зробив. Але ніхто мені не повернув гроші за поїздку до Дубна,

– поскаржився Валентин.

Час поїздки збільшили вдвічі.

Інший пасажир заявив, що перевізник може збільшити тривалість поїздки у 2 рази. До прикладу, Володимир розповів, що доїхав до Праги із 12-годинним запізненням.

Половину цього часу автобус простояв на кордоні, тож, претензій до цього часу Володимир немає. Натомість ще 6 годин, за словами пасажира, водій витратив на "30-хвилині перекури, чекання інших автобусів, щоб забрати пасажирів та незрозумілий маршрут".

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Хамське ставлення до пасажирів.

Ще одні клієнти перевізника заявили, що у величезному автобусі пасажири не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок.

Водій був на підпитку.

Також в мережі розповіли про випадок, коли водій автобуса керував транспортним засобом у нетверезому стані.

Поїздка була жахливою з усіх можливих. Перевізник возить людей у стані алкогольного сп'яніння. Було 4 пересадки. Ми чекали такі автобуси з людьми по 3 години,

– наголосила Людмила.

Нагадаємо, що раніше у Польщі допитали другого водія українського автобуса, що потрапив у ДТП.

Смертельна ДТП у Польщі