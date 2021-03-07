Смертельна ДТП у Польщі: люди в інтернеті скаржаться на перевізника
У жахливій автотрощі, що сталася 6 березня у Польщі, винен нібито сам перевізник. Таку думку поділяють користувачі мережі, які звернули увагу, що неякісні та небезпечні поїздки з цим перевізником трапляються давно.
Джерело:Infobus
Люди обурюються, що компетентність водія і цілісність автобусів і раніше викликали питання у пасажирів. Особливою проблемою була організація занадто довгих переїздів з "сюрпризами".
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Люди звинувачують перевізника у ДТП
- Перевізник "обдурює своїх клієнтів".
Незадоволені пасажири поскаржилися, що оператори нібито йдуть на брехню, щоб не втратити клієнта.
Такої поїздки нікому не побажаю. За день до відправки передзвонив диспетчер і сказав, що в Луцьк автобус не приїде, беріть білет і їдьте до Дубна і там вже вас заберуть, а вартість дороги вам перевізник поверне. Добре, так і зробив. Але ніхто мені не повернув гроші за поїздку до Дубна,
– поскаржився Валентин.
- Час поїздки збільшили вдвічі.
Інший пасажир заявив, що перевізник може збільшити тривалість поїздки у 2 рази. До прикладу, Володимир розповів, що доїхав до Праги із 12-годинним запізненням.
Половину цього часу автобус простояв на кордоні, тож, претензій до цього часу Володимир немає. Натомість ще 6 годин, за словами пасажира, водій витратив на "30-хвилині перекури, чекання інших автобусів, щоб забрати пасажирів та незрозумілий маршрут".
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- Хамське ставлення до пасажирів.
Ще одні клієнти перевізника заявили, що у величезному автобусі пасажири не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок.
- Водій був на підпитку.
Також в мережі розповіли про випадок, коли водій автобуса керував транспортним засобом у нетверезому стані.
Поїздка була жахливою з усіх можливих. Перевізник возить людей у стані алкогольного сп'яніння. Було 4 пересадки. Ми чекали такі автобуси з людьми по 3 години,
– наголосила Людмила.
Нагадаємо, що раніше у Польщі допитали другого водія українського автобуса, що потрапив у ДТП.
Смертельна ДТП у Польщі
- Рейсовий автобус Познань – Херсон 6 березня потрапив у ДТП біля польського міста Кашице. У транспорті були 57 людей, усі – українці.
- Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням, саме тому автобус врізався у бар'єр і злетів у кювет. Водночас обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків.
- Одразу після ідентифікації загиблих, тіла обіцяють відправити в Україну. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. У твітері він запевнив, що Україна робить все можливе задля допомоги постраждалим.
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