На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус: 2 загиблих та 13 постраждалих – фото

9 лютого 2021 , 10:34
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Джерело:

Нацполіція

У селі Павлівка, що на Прикарпатті, ввечері 8 лютого сталася жахлива ДТП – легковик врізався у мікроавтобус. У результаті 2 людини загинули, ще 13 – постраждали.

Інформація про аварію надійшла до правоохоронців 8 лютого, о 23:30. Сталася ДТП на автодорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига.

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Деталі аварії на Прикарпатті

  • Інцидент трапився у селі Павлівка Ямницької сільської об'єднаної територіальної громади.
  • Там 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію. Чоловік не надав переваги в русі.
  • У результаті зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter. За його кермом перебував 46-річний житель Калуша.

Є жертви та постраждалі

  • Від отриманих травм загинули 2 пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний жителі Калущини.
  • Крім того, до лікарні з травмами різного ступеня доставили ще 13 пасажирів автобуса.

Що каже поліція

  • Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп'яніння – обидвоє були тверезими.
  • Водія спеціалізованої вантажівки затримали на місці аварії. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.
  • Невдовзі слідчі повідомлять про підозру жителю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

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На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус / Фото "Фіртка"


В аварії загинули 2 людей, багато постраждалих / Фото "Фіртка"

ДТП сталася у селі Павліка: дивіться карту