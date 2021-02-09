У селі Павлівка, що на Прикарпатті, ввечері 8 лютого сталася жахлива ДТП – легковик врізався у мікроавтобус. У результаті 2 людини загинули, ще 13 – постраждали.

Інформація про аварію надійшла до правоохоронців 8 лютого, о 23:30. Сталася ДТП на автодорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига. Читайте також На Львівщині трапилась нищівна ДТП на засніженій трасі: фото автотрощі Деталі аварії на Прикарпатті Інцидент трапився у селі Павлівка Ямницької сільської об'єднаної територіальної громади.

Ямницької сільської об'єднаної територіальної громади. Там 20-річний водій автомобіля "Мерседес Бенц Атео" , виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію. Чоловік не надав переваги в русі.

, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію. Чоловік У результаті зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спрінтер". За його кермом перебував 46-річний житель Калуша. Є жертви та постраждалі Від отриманих травм загинули 2 пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний жителі Калущини.

53-річна та 54-річний жителі Калущини. Крім того, до лікарні з травмами різного ступеня доставили ще 13 пасажирів автобуса. Що каже поліція Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп'яніння – обидвоє були тверезими.

Водія спеціалізованої вантажівки затримали на місці аварії. За цим фактом розпочали кримінальне провадження .

За цим фактом розпочали . Невдовзі слідчі повідомлять про підозру жителю Павлівки, а суд обере запобіжний захід. Зверніть увагу На Рівненщині маршрутка зіткнулась зі снігоочисною машиною: є постраждалі – фото

На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус / Фото "Фіртка"

В аварії загинули 2 людей, багато постраждалих / Фото "Фіртка" ДТП сталася у селі Павліка: дивіться карту