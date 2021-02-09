На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус: 2 загиблих та 13 постраждалих – фото
У селі Павлівка, що на Прикарпатті, ввечері 8 лютого сталася жахлива ДТП – легковик врізався у мікроавтобус. У результаті 2 людини загинули, ще 13 – постраждали.
Джерело:Нацполіція
Інформація про аварію надійшла до правоохоронців 8 лютого, о 23:30. Сталася ДТП на автодорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига.
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Деталі аварії на Прикарпатті
- Інцидент трапився у селі Павлівка Ямницької сільської об'єднаної територіальної громади.
- Там 20-річний водій автомобіля "Мерседес Бенц Атео", виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію. Чоловік не надав переваги в русі.
- У результаті зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спрінтер". За його кермом перебував 46-річний житель Калуша.
Є жертви та постраждалі
- Від отриманих травм загинули 2 пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний жителі Калущини.
- Крім того, до лікарні з травмами різного ступеня доставили ще 13 пасажирів автобуса.
Що каже поліція
- Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп'яніння – обидвоє були тверезими.
- Водія спеціалізованої вантажівки затримали на місці аварії. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.
- Невдовзі слідчі повідомлять про підозру жителю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.
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На Прикарпатті легковик врізався у мікроавтобус / Фото "Фіртка"
В аварії загинули 2 людей, багато постраждалих / Фото "Фіртка"
ДТП сталася у селі Павліка: дивіться карту
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