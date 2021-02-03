ДТП в Одесі: зіткнулися 6 автомобілів, одного водія відвезли у лікарню

В Одесі в Малиновському районі 3 лютого сталась ДТП. Зіткнулися 6 автомобілів, є потерпілий.

Джерело: УНІАН

Як повідомили журналістам у пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася близько 09:00 на вулиці Дальницьке шосе.

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За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення між автомобілем Opel і Daewoo Matis, які рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення за інерцією Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen. Машини, які рухалися позаду Volkswagen в попутному напрямку, не витримали безпечну дистанцію – в результаті зіткнулися ВАЗ-2101, Nissan і Mercedes.

ДТП в Одесі / Фото патрульної поліції

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У районі аварії було сильно ускладнено рух транспорту, бо пошкоджені машини перекрили смуги руху в обох напрямках.

Рух через ДТП ускладений / Фото патрульної поліції