Узяв чужу машину, а "прав" не мав: в Одесі арештували водія, який п'яним збив дітей

В Одесі взяли під варту 20-річного водія, який збив на пішохідному переході двох дітей. Як з’ясувалось, це була не його автівка. А ще в хлопця немає прав на керування.

Наразі постраждалі діти перебувають в лікарні – дівчинка у важкому стані в реанімації, а її брат – у травматології зі струсом мозку.

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Трагедія сталась 5 лютого на перетині вулиць Розумовської та М'ясоїдівської. П'яний водій Toyota врізався у Ford Transit – першу машину відкинуло на 2 дітей. Постраждалим всього 11 та 12 років.

Як заявила волонтерка Ольга Гуз, дівчинка вже прийшла до тями, інформує ТСН.

Дають медикаментозний сон. ЧМТ, є підозра на травму очей. Сину краще. Мама тримається. Вже трохи відійшла від шоку,

– написала вона.

Як з'ясувалося, водій узяв автівку покататися, хоча в нього взагалі немає прав на водіння.

Наразі винуватця жахливої ДТП відправили в СІЗО на 2 місяці, з правом внесення застави у розмірі 182 тисячі гривень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.