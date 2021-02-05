В Одесі 5 лютого на перетині вулиць Розумовської та М'ясоїдівської сталась ДТП. П’яний водій Toyota врізався в Ford Transit – першу машину відкинуло на дітей, вони у лікарні.

Джерело: Патрульна поліція Одеси Постраждалим всього 11 та 12 років. Вони якраз йшли на пішохідному переході й не сподівались, що таке може трапитись. Читайте також На Львівщині автомобіль влетів у потяг: водій у лікарні – фото 20-річний водій Toyota перебував в стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила експертиза. 4 лютого аналогічне ДТП сталась у Харкові. П’яний водій протаранив припарковані авто – є постраждалі. В Україні так й не запровадили кримінальну відповідальність за п'яне водіння. Депутати вирішили скасувати цю норму й ввести жорстокіші штрафи.