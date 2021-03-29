В Одесі "Москвич" врізався у швидку допомогу: фото

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Джерело:

"Думская"

На Люстдорфській дорозі Одеси ввечері 28 березня автомобіль "Москвич" зіткнувся з Ford Transit швидкої допомоги. Аварія трапилась через недотримання правил дорожнього руху.

У патрульній поліції повідомили, що ДТП сталася приблизно о 23:00. Жертв і постраждалих немає.

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Детальніше про подію

Водій "Москвича" проігнорував червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя. Там він врізався в автомобіль швидкої, в якого були ввімкнені спецсигнали.

Водієм виявився 37-річний чоловік. Перевірка алкотестером Drager показала, що в його крові – 2,2 проміле алкоголю.


Місце аварії "Москвича" та швидкої / Фото "Думская"

Яке покарання чекає на водія

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення 2 статей:

  • про порушення правил дорожнього руху, яке викликало пошкодження – карається штрафом від 340 гривень або позбавленням прав на термін від 6 до 12 місяців;
  • про керування транспортним засобом у стані сп'яніння – передбачає штраф від 17 000 гривень і позбавлення водійського посвідчення на рік.
Зверніть увагу! Від 17 березня в Україні вступили в дію нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння посилили – з 10 200 до 17 000 за перше порушення. Покарання може сягати 51 000 гривень з позбавленням водійських прав на 10 років.