В Одесі "Москвич" врізався у швидку допомогу: фото

Джерело:"Думская"
На Люстдорфській дорозі Одеси ввечері 28 березня автомобіль "Москвич" зіткнувся з Ford Transit швидкої допомоги. Аварія трапилась через недотримання правил дорожнього руху.
У патрульній поліції повідомили, що ДТП сталася приблизно о 23:00. Жертв і постраждалих немає.
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Водій "Москвича" проігнорував червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя. Там він врізався в автомобіль швидкої, в якого були ввімкнені спецсигнали.
Водієм виявився 37-річний чоловік. Перевірка алкотестером Drager показала, що в його крові – 2,2 проміле алкоголю.
Місце аварії "Москвича" та швидкої / Фото "Думская"
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення 2 статей: