У Луцьку 25 березня сталась автопригода з маршрутним таксі. "Богдан" зіткнувся з вантажівкою з причепом. ДТП не обійшлось без постраждалих: 6 пасажирів та водій маршрутки звернулись по допомогу до медиків.

Аварія трапилась о 12:30 на вулиці Ківерцівській. І вантажівка, і автобус добряче постраждали у зіткненні.

Читайте також У Києві водій комунальної вантажівки майже 50 метрів таранив легковик: відео

У ДТП постраждали 7 осіб

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Аварія сталась близько обіду / Фото Нацполіції

В аварії постраждав водій та пасажири / Фото Нацполіції

У Луцьку тролейбус в'їхав у трамвай

Зазначимо, що 25 березня це – не єдина ДТП з громадським транспортом у Луцьку. Раніше тролейбус прямо під час руху біля торгового центру, що на вулиці Карбишева, врізався у стовп. У транспортному засобі розбилось лобове скло та постраждала передня частина корпусу. Побитий тролейбус відвезли у депо.