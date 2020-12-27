У Харківській області 26 грудня сталась смертельна аварія. На трасі Харків – Дніпро легковий автомобіль протаранив задню частинку вантажівки. Пасажирка легковика загинула.

У ДТП загинула 20-річна дівчина

ДТП за участю Mercedes-Benz та Renault Logan трапилась о 12:35 у суботу, 26 грудня. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Жертвою жахливої автопригоди стала дівчина, що їхала на пасажирському сидінні у Renault. Загиблій було лише 20 років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Поліцейські з'ясовують усі обставини трагічного зіткнення.

У Харкові автомобіль врізався у зупинку

Зазначимо, що 26 грудня у Харкові сталась ще одна ДТП. Volkswagen Touareg врізався у зупинку громадського транспорту, а перед цим він зіткнувся з ще одним автомобілем. На щастя, жертв в аварії немає, водій Touareg потрапив до лікарні.