Смертельна ДТП із українцями в Польщі: в якому стані потерпілі

Внаслідок смертельної ДТП із українцями в Польщі постраждали також щонайменше 35 осіб. Усі вони перебувають у лікарні. 5 – у вкрай важкому стані в лікарні. Трагедія сталася уночі проти 6 березня.

За словами генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, поранених розмістили у 5 лікарнях. Розташовуються заклади в містах, прилеглих до місця аварії. ДТП сталася в районі міста Кашице. Про це дипломат із посиланням на медиків розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

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У якому зараз стані перебувають потерпілі

Лікарі наразі повідомляють, що шансів на життя – дуже мало. Імовірно, мовиться про 5 пасажирів. Вони зараз перебувають у вкрай важкому стані.

Ще 16 українців відправили у готель в Ярославі. До них виїхав український консул. Мовиться про тих людей, які не потребували госпіталізації.

Відомо також, що транспортабельних громадян України відправлять після слідчих дій додому. Рештою опікуватимуться в Польщі.

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