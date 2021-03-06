Смертельна ДТП із українцями в Польщі: в якому стані потерпілі
Внаслідок смертельної ДТП із українцями в Польщі постраждали також щонайменше 35 осіб. Усі вони перебувають у лікарні. 5 – у вкрай важкому стані в лікарні. Трагедія сталася уночі проти 6 березня.
Джерело:24 канал
За словами генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, поранених розмістили у 5 лікарнях. Розташовуються заклади в містах, прилеглих до місця аварії. ДТП сталася в районі міста Кашице. Про це дипломат із посиланням на медиків розповів у ефірі одного з українських телеканалів.
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У якому зараз стані перебувають потерпілі
Лікарі наразі повідомляють, що шансів на життя – дуже мало. Імовірно, мовиться про 5 пасажирів. Вони зараз перебувають у вкрай важкому стані.
Ще 16 українців відправили у готель в Ярославі. До них виїхав український консул. Мовиться про тих людей, які не потребували госпіталізації.
Відомо також, що транспортабельних громадян України відправлять після слідчих дій додому. Рештою опікуватимуться в Польщі.
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ДТП із українцями в Польщі: головне
- Українці їхали на рейсовому автобусі Познань – Херсон. Він прямував у бік Перемишля.
- Внаслідок ДТП 6 людей загинули.
- Попередня причина аварії – водій не впорався з керуванням. У результаті автобус наїхав на енергоємний бар'єр і впав у кювет.
- Загалом у автобусі перебували 57 пасажирів.
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