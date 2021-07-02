Син Фельдмана потрапив у ДТП із потерпілими: з’явилося відео моменту аварії
Джерело:телеграм "Харьков Life"
У Харкові на проспекті Науки трапилась аварія, учасником якої став молодший син нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. У результаті постраждали його діти та няня.
ДТП за участю елітних позашляховиків BMW X6 і Range Rover сталася ввечері 1 липня. За кермом останнього власне й був Фельдман-молодший. У мережі опублікували відео інциденту.
До теми У Харкові сталася ДТП за участю сина нардепа ОПЗЖ Фельдмана: постраждали діти
Момент ДТП за участю сина Фельдмана: оприлюднили відео
У мережу потрапив запис з камер відеонагляду. На відео видно, як автомобіль Фельдмана їде проспектом, і в цей час BMW виїжджає зі стоянки заднім ходом. Далі авто в'їжджає у Range Rover.
Відео моменту ДТП за участю Фельдмана-молодшого
Наразі у Нацполіції Харківської області інцидент не прокоментували. Щоправда, сам Фельдман вже висловив думку в соцмережах, що він не є винним у аварії.
Коментар Олександра Фельдмана-молодшого про ДТП: дивіться відео
Син Фельдмана потрапив у аварію: інші деталі
- За словами Фельдмана-молодшого, внаслідок ДТП постраждали двоє його дітей. Одну дитину разом з нянею госпіталізували.
- У самого сина парламентаря – синець і ушкоджене плече.
- Крім того, серйозних ушкоджень дві машини.
- У мережі пишуть, що Фельдман мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Найгучніші ДТП за останній тиждень
- 1 липня в Києві на проспекті Перемоги авто влетіло у вантажівку. Опісля остання врізалась у Берейстейський міст і практично повністю розвалилася. У результаті постраждали 2 людини.
- Також напередодні у Львові зіштовхнулись Skoda Octavia та "ВАЗ-2108". Внаслідок аварії постраждали 5 людей, зокрема троє маленьких дітей.
- 30 червня на Воскресенці у Києві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався у стовп. Очевидці кажуть, що у салоні в момент аварії було досить багато пасажирів. Внаслідок ДТП більшість з них отримала чималі забої та ушкодження.
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Хто такий Олександр ФельдманУ Раді він представляє ОПЗЖ. Раніше запам'ятався тим, що у парламенті 6 скликання був одним із перебіжчиків із "Батьківщини" в "Опоплатформу". Також свого часу голосував за антиукраїнський мовний "Закон Ківалова – Колесніченка" і підтримував диктаторські закони проти Євромайдану.
Балотувався на минулих виборах мера Харкова. Посів друге місце, поступившись першому Кернесу на понад 46% – 60,34% проти 14,32%.
В рейтингу журналу найзаможніших людей України за 2012 рік від журналу "Фокус" посідав 42 позицію. Його статки оцінювали в 375 мільйонів доларів.