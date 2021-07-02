Син Фельдмана потрапив у ДТП із потерпілими: з’явилося відео моменту аварії

2 липня 2021 , 15:24
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Джерело:

телеграм "Харьков Life"

У Харкові на проспекті Науки трапилась аварія, учасником якої став молодший син нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. У результаті постраждали його діти та няня.

ДТП за участю елітних позашляховиків BMW X6 і Range Rover сталася ввечері 1 липня. За кермом останнього власне й був Фельдман-молодший. У мережі опублікували відео інциденту.

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Момент ДТП за участю сина Фельдмана: оприлюднили відео 

У мережу потрапив запис з камер відеонагляду. На відео видно, як автомобіль Фельдмана їде проспектом, і в цей час BMW виїжджає зі стоянки заднім ходом. Далі авто в'їжджає у Range Rover.

Відео моменту ДТП за участю Фельдмана-молодшого

Наразі у Нацполіції Харківської області інцидент не прокоментували. Щоправда, сам Фельдман вже висловив думку в соцмережах, що він не є винним у аварії.

Коментар Олександра Фельдмана-молодшого про ДТП: дивіться відео 

Син Фельдмана потрапив у аварію: інші деталі 

  • За словами Фельдмана-молодшого, внаслідок ДТП постраждали двоє його дітей. Одну дитину разом з нянею госпіталізували.
  • У самого сина парламентаря – синець і ушкоджене плече.
  • Крім того, серйозних ушкоджень дві машини.
  • У мережі пишуть, що Фельдман мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Зверніть увагу! У 2011 році біля Ізюма на Харківщині авто Фельдмана-молодшого вже потрапляло в ДТП. Тоді аварія набула резонансу, оскільки загинули 5 людей. За даними ЗМІ, за кермом був помічник сина нардепа. Він загинув на місці. Джерела стверджували: під час зіткнення на спідометрі була швидкість у понад 200 кілометрів за годину.

Найгучніші ДТП за останній тиждень

  • 1 липня в Києві на проспекті Перемоги авто влетіло у вантажівку. Опісля остання врізалась у Берейстейський міст і практично повністю розвалилася. У результаті постраждали 2 людини. 
  • Також напередодні у Львові зіштовхнулись Skoda Octavia та "ВАЗ-2108". Внаслідок аварії постраждали 5 людей, зокрема троє маленьких дітей.
  • 30 червня на Воскресенці у Києві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався у стовп. Очевидці кажуть, що у салоні в момент аварії було досить багато пасажирів. Внаслідок ДТП більшість з них отримала чималі забої та ушкодження.

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Хто такий Олександр Фельдман

У Раді він представляє ОПЗЖ. Раніше запам'ятався тим, що у парламенті 6 скликання був одним із перебіжчиків із "Батьківщини" в "Опоплатформу". Також свого часу голосував за антиукраїнський мовний "Закон Ківалова – Колесніченка" і підтримував диктаторські закони проти Євромайдану.

Балотувався на минулих виборах мера Харкова. Посів друге місце, поступившись першому Кернесу на понад 46% – 60,34% проти 14,32%.

В рейтингу журналу найзаможніших людей України за 2012 рік від журналу "Фокус" посідав 42 позицію. Його статки оцінювали в 375 мільйонів доларів. 
Автор: Олег Терещенко