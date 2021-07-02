Син Фельдмана потрапив у ДТП із потерпілими: з’явилося відео моменту аварії

У Харкові на проспекті Науки трапилась аварія, учасником якої став молодший син нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. У результаті постраждали його діти та няня.

ДТП за участю елітних позашляховиків BMW X6 і Range Rover сталася ввечері 1 липня. За кермом останнього власне й був Фельдман-молодший. У мережі опублікували відео інциденту.

До теми У Харкові сталася ДТП за участю сина нардепа ОПЗЖ Фельдмана: постраждали діти

Момент ДТП за участю сина Фельдмана: оприлюднили відео

У мережу потрапив запис з камер відеонагляду. На відео видно, як автомобіль Фельдмана їде проспектом, і в цей час BMW виїжджає зі стоянки заднім ходом. Далі авто в'їжджає у Range Rover.

Відео моменту ДТП за участю Фельдмана-молодшого

Наразі у Нацполіції Харківської області інцидент не прокоментували. Щоправда, сам Фельдман вже висловив думку в соцмережах, що він не є винним у аварії.

Коментар Олександра Фельдмана-молодшого про ДТП: дивіться відео

Син Фельдмана потрапив у аварію: інші деталі

За словами Фельдмана-молодшого, внаслідок ДТП постраждали двоє його дітей. Одну дитину разом з нянею госпіталізували.

У самого сина парламентаря – синець і ушкоджене плече.

Крім того, серйозних ушкоджень дві машини.

У мережі пишуть, що Фельдман мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Найгучніші ДТП за останній тиждень

1 липня в Києві на проспекті Перемоги авто влетіло у вантажівку. Опісля остання врізалась у Берейстейський міст і практично повністю розвалилася. У результаті постраждали 2 людини.

Також напередодні у Львові зіштовхнулись Skoda Octavia та "ВАЗ-2108". Внаслідок аварії постраждали 5 людей, зокрема троє маленьких дітей.

30 червня на Воскресенці у Києві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався у стовп. Очевидці кажуть, що у салоні в момент аварії було досить багато пасажирів. Внаслідок ДТП більшість з них отримала чималі забої та ушкодження.

У 2011 році біля Ізюма на Харківщині авто Фельдмана-молодшого вже потрапляло в ДТП. Тоді аварія набула резонансу, оскільки загинули 5 людей. За даними ЗМІ, за кермом був помічник сина нардепа. Він загинув на місці. Джерела стверджували: під час зіткнення на спідометрі була швидкість у понад 200 кілометрів за годину.

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