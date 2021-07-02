ДТП за участю елітних позашляховиків BMW X6 і Range Rover сталася ввечері 1 липня. За кермом останнього власне й був Фельдман-молодший. У мережі опублікували відео інциденту.
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Момент ДТП за участю сина Фельдмана: оприлюднили відео
У мережу потрапив запис з камер відеонагляду. На відео видно, як автомобіль Фельдмана їде проспектом, і в цей час BMW виїжджає зі стоянки заднім ходом. Далі авто в'їжджає у Range Rover.
Відео моменту ДТП за участю Фельдмана-молодшого
Наразі у Нацполіції Харківської області інцидент не прокоментували. Щоправда, сам Фельдман вже висловив думку в соцмережах, що він не є винним у аварії.
Коментар Олександра Фельдмана-молодшого про ДТП: дивіться відео
Син Фельдмана потрапив у аварію: інші деталі
- За словами Фельдмана-молодшого, внаслідок ДТП постраждали двоє його дітей. Одну дитину разом з нянею госпіталізували.
- У самого сина парламентаря – синець і ушкоджене плече.
- Крім того, серйозних ушкоджень дві машини.
- У мережі пишуть, що Фельдман мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Найгучніші ДТП за останній тиждень
- 1 липня в Києві на проспекті Перемоги авто влетіло у вантажівку. Опісля остання врізалась у Берейстейський міст і практично повністю розвалилася. У результаті постраждали 2 людини.
- Також напередодні у Львові зіштовхнулись Skoda Octavia та "ВАЗ-2108". Внаслідок аварії постраждали 5 людей, зокрема троє маленьких дітей.
- 30 червня на Воскресенці у Києві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався у стовп. Очевидці кажуть, що у салоні в момент аварії було досить багато пасажирів. Внаслідок ДТП більшість з них отримала чималі забої та ушкодження.
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