В Івано-Франківській області 2 січня зіткнулись два легкових автомобілі. Моторошна автотроща забрала життя неповнолітньої дівчини, ще четверо людей отримали травми.

Не розминулись два легкових автомобілі

Жахлива аварія сталась у селі Новоселиця Долинського району вранці 2 січня. Про це інформує пресслужба поліції Івано-Франківської області.

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Не розминулись два легковики "ВАЗ" та Renault. Травми виявились смертельними для 13-річної дівчинки. Ще четверо людей, які були у машинах, травмувались. Постраждалих направили до медичних закладів.

Наразі поліція з'ясовує усі обставини трагічної аварії. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На місці працюють слідчі.



Трьох людей госпіталізували / Фото пресслужби Нацполіції

На Житомирщині у ДТП загинули 3 людей

Зазначимо, що трагедією завершилась подорож 1 січня для 3 людей на Житомирщині. Їхня автівка зіткнулась з деревом, оскільки водій не впорався з керуванням. Троє молодих чоловіків загинули. Ще один з пасажирів опинився у лікарні.