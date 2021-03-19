На Хмельниччині не розминулись вантажівка та легковик: спалахнула пожежа

У Хмельницькій області сталась ДТП зі смертельними наслідками. У Волочиському районі 18 березня не розминулись КаМАЗ та Audi 100. Після зіткнення спалахнула пожежа. Автотроща забрала 2 життя.

Аварія сталась на автодорозі Стрий – Знам'янка. Зіткнулись машини біля села Поляни Волочиського району.

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Жертвами аварії стали пасажир та водій легковика

Після зіткнення автівки спалахнули. На місце ДТП прибуло відділення пожежно-рятувальної частини. Рятувальники одразу кинулись гасити полум'я.

Коли пожежу ліквідували, тіла загиблих з легковика довелось діставати з допомогою спецзасобів. Жертвами автотрощі стали двоє чоловіків – водій та пасажир 39 та 40 років.

Люди, що були у вантажівці, не постраждали

Далі співробітники ДСНС розчищали автошлях від уламків автівок та залишків пального. Водій та пасажир КаМАЗа не постраждали. Поліція за фактом аварії розпочала кримінальне провадження. Наразі причини та обставини смертельного зіткнення з'ясовують фахівці.

Після ДТП рятувальники розчищали дорогу / Фото ДСНС



Обидві машини обгоріли / Фото ДСНС