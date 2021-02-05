ДТП у Харкові: п’яний водій протаранив припарковані авто – є постраждалі

У Харкові ввечері 4 лютого сталась ДТП. П’яний водій Audi вилетів на узбіччя і протаранив дві припарковані машини. Це сталось на перехресті вулиці Клочківської та вулиці 23 квітня.

Джерело: сайт 24 каналу

Очевидці пишуть, що п'яний водій не впорався з керуванням і влетів у автівки, які стояли біля кафе "Ніка" Skoda і Volkswagen. Всі автомобілі сильно пошкоджені.

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Городяни повідомляють, що на момент ДТП в Skoda були люди. 23-річний водій отримав травми, його госпіталізували в лікарню швидкої і невідкладної допомоги.

Винуватець аварії заявив, що він за кермом не був, а справжній водій вже втік. Втім, очевидці події підтвердять протилежне. У деталях розбиратиметься поліція.

ДТП у Харкові: дивіться відео