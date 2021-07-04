У Харкові водій врізався в 2 автомобілі і збив жінку на тротуарі

На Олександрівському проспекті у Харкові вранці сталася ДТП за участі трьох авто. Під колеса одного з них потрапила жінка.

Фото і відео з місця аварії поширюють користувачі у соцмережах. Очевидці зазначають: винуватець аварії поводився неадекватно і мав ознаки сп'яніння.

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Водій в'їхав у припарковані авто

Близько 11:30 4 липня на проспекті Олександрівському Hyundai Sonata врізався в припарковані Volkswagen Crafter і "Жигулі". Надалі він вилетів на тротуар і збив жінку-пішохода.

Постраждалу із місця аварії забрала швидка. У соцмережах пишуть, що вона отримала перелом ребер і травму ноги.

На місці працювала поліція, обставини ДТП уточнювали.

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