У Харкові водій врізався в 2 автомобілі і збив жінку на тротуарі

4 липня 2021 , 21:52
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Джерело:

телеграм-канал "ХС Харків"

На Олександрівському проспекті у Харкові вранці сталася ДТП за участі трьох авто. Під колеса одного з них потрапила жінка.

Фото і відео з місця аварії поширюють користувачі у соцмережах. Очевидці зазначають: винуватець аварії поводився неадекватно і мав ознаки сп'яніння. 

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Водій в'їхав у припарковані авто

Близько 11:30 4 липня на проспекті Олександрівському Hyundai Sonata врізався в припарковані Volkswagen Crafter і "Жигулі". Надалі він вилетів на тротуар і збив жінку-пішохода.

Постраждалу із місця аварії забрала швидка. У соцмережах пишуть, що вона отримала перелом ребер і травму ноги.

На місці працювала поліція, обставини ДТП уточнювали.

У Харкові водій в'їхав у 2 припарковані авто і збив пішохода: дивіться відео

Найгучніші ДТП за останній тиждень

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  • Того ж дня у Харкові на проспекті Науки трапилась аварія, учасником якої став молодший син нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. У результаті постраждали його діти та няня.
  • У ніч проти 1 липня неподалік Львова трапилась ДТП, у якій загинув 11-річний хлопчик. Дитина перебувала за кермом, а його пасажирами були двоє п'яних дорослих. 
  • 30 червня на Воскресенці у Києві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався у стовп. Внаслідок ДТП більшість з них отримала чималі забої та ушкодження.
Автор: Вероніка Климська