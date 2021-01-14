У селищі Старий Мерчик Валківського району Харківської області сталася масштабна аварія, в якій загинули двоє жінок. Легковик Daewoo Lanos на повному ходу влетів у вантажівку DAF.

Слідчі стверджують, що Lanos влетів у фуру через те, що водійка легковика не впоралася із керуванням на слизькій дорозі. Через це Daewoo вилетів на зустрічну смугу, повідомили у поліції Харківської області.

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Цілком ймовірно, що відео зіткнення записав реєстратор, встановлений на одній з машин. Гаджет вилучили поліціянти.

Розчавила інша вантажівка

Як з'ясували правоохоронці, після удару Lanos о DAF, 61-річна пасажирка легковика вилетіла з салону. Жінка загинула після того, як її переїхала фура, що рухалася позаду.

34-річну водійку легковика у важкому стані госпіталізували медики швидкої. Втім, у лікарні врятувати її не змогли.

Травмувалася також вагітна 37-річна громадянка Росії. Її із забоями та переломом також відвезли до медичного закладу.



Пасажирка Lanos загинула під колесами фури / Фото пресслужби поліції Харківської області

Всі обставини аварії з'ясовують слідчі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.



Водійка Lanos померла у лікарні / Фото пресслужби поліції Харківської області