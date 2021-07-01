Фото і відео з місця трощі оприлюднили очевидці у соцмережах. Сам Олександр Фельдман молодший вже прокоментував аварію у своїх соцмережах. 

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ДТП за участі сина нардепа від ОПЗЖ Фельдмана

Аварія сталася ввечері 1 липня на проспекті Науки. Зіштовхнулися два позашляховики: BMW і Range Rover. Обидва отримали значні ушкодження. 

ДТП з Фельдманом у Харкові
Наслідки ДТП з Фельдманом у Харкові / Фото з телеграму "Харьков.live"

У соцмережах почали писати, що начебто Фельдман мав ознаки сп'яніння.

В аварії, як розповів син нардепа, постраждали двоє його дітей. Одну дитину разом з нянею направили у лікарню швидкої допомоги. 

ДТП з Фельдманом
У ДТП постраждали діти Фельдмана / Фото з телеграму "Харьков.live"

У самого Олександра Фельдмана, за його словами, синець і ушкоджене плече.

Фельдман каже, що їхав акуратно

У своєму інстаграмі Олександр Фельдман молодший записав звернення через аварію. Він розповів про постраждалих і те, що поїхав на освідування. Як зазначив, робить це, щоб спростувати чутки, які поповзли у соцмережах. 

Фельдман стверджує: був тверезим і не винен в аварії.

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Наостанок звернення Фельдман попросив водіїв бути уважними та їздити акуратно. Підкреслив: так, як це робив він.