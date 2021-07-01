Фото і відео з місця трощі оприлюднили очевидці у соцмережах. Сам Олександр Фельдман молодший вже прокоментував аварію у своїх соцмережах.
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ДТП за участі сина нардепа від ОПЗЖ Фельдмана
Аварія сталася ввечері 1 липня на проспекті Науки. Зіштовхнулися два позашляховики: BMW і Range Rover. Обидва отримали значні ушкодження.
Наслідки ДТП з Фельдманом у Харкові / Фото з телеграму "Харьков.live"
У соцмережах почали писати, що начебто Фельдман мав ознаки сп'яніння.
В аварії, як розповів син нардепа, постраждали двоє його дітей. Одну дитину разом з нянею направили у лікарню швидкої допомоги.
У ДТП постраждали діти Фельдмана / Фото з телеграму "Харьков.live"
У самого Олександра Фельдмана, за його словами, синець і ушкоджене плече.
Фельдман каже, що їхав акуратно
У своєму інстаграмі Олександр Фельдман молодший записав звернення через аварію. Він розповів про постраждалих і те, що поїхав на освідування. Як зазначив, робить це, щоб спростувати чутки, які поповзли у соцмережах.
Фельдман стверджує: був тверезим і не винен в аварії.
Олександр Фельдман про ДТП, у яку потрапив: дивіться відео
Наостанок звернення Фельдман попросив водіїв бути уважними та їздити акуратно. Підкреслив: так, як це робив він.