Вдень 16 березня на автодорозі Одеса – Мелітополь трапилось зіткнення 2 легковиків та 1 автобуса. У результаті ДТП постраждали 3 людей.

Аварія сталася на 44-му кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь вдень 16 березня.

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Деталі ДТП

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault виконував обгін. Однак не впевнився в безпеці маневру, в результаті чого зіткнувся з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota.

В аварії постраждали люди

На щастя, жертв внаслідок ДТП вдалося уникнути. Однак по медичну допомогу звернулися водій та 2 пасажири автобуса.

На місці події працював слідчий.

Зверніть увагу! Вранці 16 березня у Балті, що на Одещині, місцевий житель на своєму BMW врізався у припарковану на узбіччі вантажівку DAF. Від удару пасажирки легковика загинули на місці.