На дорозі Одеса – Мелітополь зіткнулися 2 легковики та автобус: є постраждалі
Вдень 16 березня на автодорозі Одеса – Мелітополь трапилось зіткнення 2 легковиків та 1 автобуса. У результаті ДТП постраждали 3 людей.
Джерело:телеграм Патрульної поліції
Аварія сталася на 44-му кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь вдень 16 березня.
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Деталі ДТП
За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault виконував обгін. Однак не впевнився в безпеці маневру, в результаті чого зіткнувся з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota.
В аварії постраждали люди
На щастя, жертв внаслідок ДТП вдалося уникнути. Однак по медичну допомогу звернулися водій та 2 пасажири автобуса.
На місці події працював слідчий.
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