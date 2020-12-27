У Дніпрі 27 грудня сталась смертельна аварія. На Донецькому шосе ВАЗ збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий помер.

ВАЗ не встиг загальмувати

ДТП сталась до обіду в районі вулиці Передової. Про це пише "Информатор".

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Чоловік, що котив біля себе велосипед, за словами очевидців, різко вибіг на "зебру". Вантажівка та легковик, що рухались по правій та центральній смугах дороги, встигли загальмувати. А от ВАЗ, що їхав у лівому ряду, цього зробити не зміг.

У загиблого не було при собі документів та телефону

Травми, які отримав потерпілий, були несумісними з життям. Він помер на місці аварії. Правоохоронці ще не встановили особу жертви аварії, адже у загиблого не було при собі ані документів, ані мобільного телефону.

Через ДТП незначно ускладнився рух по Донецькому шосе у напрямку Кайдакського мосту. На місці трагедії працюють слідчі, вони встановлюють усі обставини смертельного зіткнення.

Дивіться фото з місця аварії / Фото "Информатор":