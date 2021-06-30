На Полтавщині авто збило на переході жінку з 4-річною дівчинкою: дитина загинула

У селі Абазівка, що в Полтавській області, водій автомобіля Citroen наїхав на жінку на 4-річну дівчинку. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя дитини.

ДТП сталася 30 червня, приблизно о 11:00 у селі Абазівка, на 324-му кілометрі автодороги Київ – Харків.

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Авто наїхало на жінку з дитиною

Водій автомобіля Citroen, житель Полтавського району, скоїв наїзд на жінку та 4-річну дівчинку. Вони переходили дорогу по пішохідному переходу.

У результаті аварії дитина отримала тяжкі травми. Її госпіталізували у місцеву дитячу лікарню, однак там дівчинка приблизно о 12:00 померла. Жінка, яка разом із дитиною переходила дорогу, також отримала тілесні ушкодження та перебуває в міській лікарні Полтави.



На Полтавщині автівка на смерть збила дитину / Фото Нацполіції

Винуватця ДТП затримали

Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Правоохоронці затримали водія Citroen. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.



Винуватця аварії затримали / Фото Нацполіції