У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції

Запорізька ТЕС 3 лютого о 19:25 повністю відключилася від енергосистеми. Причиною стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Джерело: пресслужба "ДТЕК Енерго"

Саме через цю аварію мешканці міста Енергодар залишилися без доступу до електрики на кілька годин.

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Що розповіли в ДТЕК про аварію на Запорізькій електростанції

О 19.25 3 лютого Запорізька ТЕС (теплова електростанція) повністю відключилася від енергосистеми.

Причиною інциденту стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Замикання на підстанції увімкнуло механізм захисту на блоках Запорізької ТЕС.

Відповідно, станція вимкнулася, що дозволило уникнути більшої аварії.

Наслідком вимкнення електростанції була тимчасова відсутність доступу до електроенергії мешканців Енергодару.

У ДТЕК запевнили, що енергопостачання міста вже відновили.

Зауважимо, що в Енергодарі зникав також інтернет та мобільний зв'язок, люди скаржилися на сморід від пару, який виник через викид із блоків електростанції.

Одначе влада запевняє, що ці явища – тимчасові, про жодну евакуацію міста (про таке почали писати у соцмережах) навіть не мовиться.

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