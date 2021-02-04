У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції

4 лютого 2021 , 01:01
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Запорізька ТЕС 3 лютого о 19:25 повністю відключилася від енергосистеми. Причиною стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Джерело: пресслужба "ДТЕК Енерго"

Саме через цю аварію мешканці міста Енергодар залишилися без доступу до електрики на кілька годин.

Тут детальніше Через серйозну аварію на ТЕС Енергодар опинився у темряві без води та зв'язку: відео

Що розповіли в ДТЕК про аварію на Запорізькій електростанції

  • О 19.25 3 лютого Запорізька ТЕС (теплова електростанція) повністю відключилася від енергосистеми.
  • Причиною інциденту стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".
  • Замикання на підстанції увімкнуло механізм захисту на блоках Запорізької ТЕС.
  • Відповідно, станція вимкнулася, що дозволило уникнути більшої аварії.
  • Наслідком вимкнення електростанції була тимчасова відсутність доступу до електроенергії мешканців Енергодару.
  • У ДТЕК запевнили, що енергопостачання міста вже відновили.

Зауважимо, що в Енергодарі зникав також інтернет та мобільний зв'язок, люди скаржилися на сморід від пару, який виник через викид із блоків електростанції.

Одначе влада запевняє, що ці явища – тимчасові, про жодну евакуацію міста (про таке почали писати у соцмережах) навіть не мовиться.

Енергодар без енергії: дивіться відео