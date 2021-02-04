У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції
Запорізька ТЕС 3 лютого о 19:25 повністю відключилася від енергосистеми. Причиною стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".
Джерело: пресслужба "ДТЕК Енерго"
Саме через цю аварію мешканці міста Енергодар залишилися без доступу до електрики на кілька годин.
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Що розповіли в ДТЕК про аварію на Запорізькій електростанції
- О 19.25 3 лютого Запорізька ТЕС (теплова електростанція) повністю відключилася від енергосистеми.
- Причиною інциденту стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".
- Замикання на підстанції увімкнуло механізм захисту на блоках Запорізької ТЕС.
- Відповідно, станція вимкнулася, що дозволило уникнути більшої аварії.
- Наслідком вимкнення електростанції була тимчасова відсутність доступу до електроенергії мешканців Енергодару.
- У ДТЕК запевнили, що енергопостачання міста вже відновили.
Зауважимо, що в Енергодарі зникав також інтернет та мобільний зв'язок, люди скаржилися на сморід від пару, який виник через викид із блоків електростанції.
Одначе влада запевняє, що ці явища – тимчасові, про жодну евакуацію міста (про таке почали писати у соцмережах) навіть не мовиться.
Енергодар без енергії: дивіться відео
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