Рятувальники закликали українців утриматися від походів у гори. Адже погода не сприяє безпечному перебуванню там мандрівників.

Аби проілюструвати рівень небезпеки, надзвичайники опублікували відео, на якому видно, що твориться 14 січня на горі Піп Іван Чорногірський.

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Наразі там хмарно, а видимість обмежена – до 30 метрів. За ніч випало приблизно 15 сантиметрів снігу, а температура опустилася до -8 градусів.

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Зауважимо, що протягом першої половини січня експерти кілька разів повідомляли про небезпеку сходження лавин у горах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський.

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