Працівники ДСНС розпочали позапланові перевірки пансіонатів, інтернатів та готелів для літніх людей. Таку перевірку здійснюють у всіх регіонах України.

Джерело: ДСНС

Обстеження соціальних закладів рятувальники проводять за дорученням Кабінету Міністрів.

До теми Уряд має організувати перевірку правил пожежної безпеки в соцустановах, – Зеленський

Де вже провели перевірку

Вінниччина

►В Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

►У відділенні постійного перебування одиноких непрацездатних громадян територіального центру Липовецького району. У закладі рятувальники не виявили порушень. Все тому, що відділення після капітального ремонту й відповідає нормам щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки.

Однак у ДСНС наголосили, що у 2018 році заклад не пройшов планову перевірку.



Рятувальники перевіряли будинки престарілих в Україні / Фото ДСНС

►Обласний геріатричний пансіонат, що на Хмельницькому шосе перевіряли 2 дні. Ситуація у закладі була поганою – евакуаційні шляхи захаращенні, на одному з віком встановлені ґрати, пожежні щити недоукомплектовані, пожежної сигналізації немає.

За результатами цієї перевірки, фахівці ДСНС склали акт з наявними недоліками та встановили термін для їх повного усунення. Якщо ситуацію не виправлять, доведеться складати позов до суду з вимогою про припинення роботи,

– заявили у ДСНС.

Волинь

►У Волинському обласному соціальному гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування порушень не виявили.



Працівники ДСНС виявили порушення у закладах соціального захисту / Фото ДСНС

Київ

►У столиці перевірили приватний будинок для літніх людей у Солом'янському районі.

У ДСНС наголосили, що такі перевірки триватимуть допоки не перевірять усі соціальні заклади.



Рятувальники перевірили дотримання правил пожежної безпеки у соцустановах / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Перевірку закладів соціального захисту в Україні здійснюють після пожежі у будинку престарілих у Харкові. Заклад функціонував незаконно. Внаслідок трагедії загинуло 16 людей. Більше про пожежу – читайте тут.