ДСНС перевіряє дотримання пожежної безпеки у будинках престарілих: фото
Працівники ДСНС розпочали позапланові перевірки пансіонатів, інтернатів та готелів для літніх людей. Таку перевірку здійснюють у всіх регіонах України.
Джерело: ДСНС
Обстеження соціальних закладів рятувальники проводять за дорученням Кабінету Міністрів.
До теми Уряд має організувати перевірку правил пожежної безпеки в соцустановах, – Зеленський
Де вже провели перевірку
Вінниччина
►В Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.
►У відділенні постійного перебування одиноких непрацездатних громадян територіального центру Липовецького району. У закладі рятувальники не виявили порушень. Все тому, що відділення після капітального ремонту й відповідає нормам щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки.
Однак у ДСНС наголосили, що у 2018 році заклад не пройшов планову перевірку.
Рятувальники перевіряли будинки престарілих в Україні / Фото ДСНС
►Обласний геріатричний пансіонат, що на Хмельницькому шосе перевіряли 2 дні. Ситуація у закладі була поганою – евакуаційні шляхи захаращенні, на одному з віком встановлені ґрати, пожежні щити недоукомплектовані, пожежної сигналізації немає.
За результатами цієї перевірки, фахівці ДСНС склали акт з наявними недоліками та встановили термін для їх повного усунення. Якщо ситуацію не виправлять, доведеться складати позов до суду з вимогою про припинення роботи,
– заявили у ДСНС.
Волинь
►У Волинському обласному соціальному гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування порушень не виявили.
Працівники ДСНС виявили порушення у закладах соціального захисту / Фото ДСНС
Київ
►У столиці перевірили приватний будинок для літніх людей у Солом'янському районі.
У ДСНС наголосили, що такі перевірки триватимуть допоки не перевірять усі соціальні заклади.
Рятувальники перевірили дотримання правил пожежної безпеки у соцустановах / Фото ДСНС
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