Під час новорічних вихідних в Україні сталася низка пожеж, які виникли через необережність людей під час запуску піротехнічних засобів. Крім цього, декілька людей зазнали серйозних травм та опіків.

Зокрема, через недбалість дорослих від запуску святкових петард постраждали діти. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Пожежі через новорічні салюти

За даними ДСНС, на Миколаївщині сталося 8 пожеж. Одну з них спричинила необережність місцевих мешканців під час застосування салютів. На балкон квартири в багатоповерхівці залетів святковий феєрверк. В результаті чого загорілися 2 квартири.

На Чернігівщині впродовж новорічної доби сталося 4 пожежі. Зокрема, 1 січня невдалий запуск салютів призвів до загоряння автомобіля Volkswagen Polo.

Крім цього, внаслідок пожеж з 31 грудня на 1 січня в різних регіонах загинули кілька людей. Зокрема:

в Дніпрі під час ліквідації пожежі в одній з квартир рятувальники виявили тіла двох осіб. Одну жінку, яка постраждала, госпіталізували в лікарню. Однак вона не вижила.

У Запорізькій області 1 січня надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. Згодом пожежники виявили тіло 42-річного чоловіка без ознак життя.

Діти зазнали травм через недбальство дорослих

"Необережність у поводженні з піротехнічними засобами та недбалість дорослих призвели до травмування дітей у новорічну ніч", – повідомили в ДСНС.

► У Дніпрі в руках 10-річної дівчинки вибухнула петарда, внаслідок чого їй відірвало пальці. За попередніми даними, піротехнічний засіб дитині дали батьки.

► 10-річному хлопчику на Черкащині влучила в голову петарда. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1 –2 ступеня лобної ділянки голови.